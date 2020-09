एक नोव्हेंबरपासून सुरू होणार कॉलेजचे शैक्षणिक वर्ष; उन्हाळ्याच्या, हिवाळ्याच्या सुट्या रद्द

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्व विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कॅलेंडरमध्ये बदल केले आहेत. त्यानुसार पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक वर्ष 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहेत. 1 ऑक्टोबरपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया संपवावी असे आदेश आयोगाने विद्यापीठांना दिले आहेत.

In view of the COVID-19 pandemic, the Commission has accepted the Report of the Committee and approved the @ugc_india Guidelines on Academic Calendar for the First Year of Under-Graduate and Post-Graduate Students of the Universities for the Session 2020-21.

