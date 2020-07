केंद्राकडून ‘अनलॉक-3’ची नियमावली जाहीर; जाणून घ्या काय सुरू होणार, काय बंद

केंद्र सरकारने 1 ऑगस्टपासून ‘अनलॉक-3’ची घोषणा केली असून याची नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या नियमावलीनुसार ‘अनलॉक-3’मध्ये 5 ऑगस्ट पासून जिम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच सरकारने रात्रीची संचारबंदी देखील हटवली आहे. मात्र मेट्रो, रेल्वे आणि चित्रपट गृह बंद ठेवण्यात आलेली आहे.

पुढीप महिन्यात साजरा होणारा स्वातंत्र्य दिवस सोशल डिस्टन्स पाळून साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच यावेळी मास्क घालणे, सुरक्षित अंतर यासह अन्य नियम पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. गृह मंत्रालयाने राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांशी चर्चा केल्यानंतर ‘अनलॉक-3’ची नियमावली जाहीर केली आहे. नियमावलीनुसार शाळा, कॉलेज आणि शिकवणी वर्ग (कोचिंग क्लास) 31 ऑगस्टपर्यंत बंद राहणार आहेत.

Ministry of Home Affairs (MHA) issues #Unlock3 guidelines. Restrictions on the movement of individuals during night have been removed. Yoga institutes and gymnasiums will be allowed to open from August 5, 2020. pic.twitter.com/eTTJwWei0K

या गोष्टी राहणार बंद

मेट्रो, रेल्वे, चित्रपट गृह, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, शाळा, कॉलेज आणि शिकवणी वर्ग बंद राहणार आहेत. तसेच कंटेन्मेंट झोनमध्ये 31 ऑगस्टपर्यंत लॉकडाऊन लागू राहणार आहे. सरकारकडून ज्या गोष्टीत सूट देण्यात आली आहे ती सर्व कंटेन्मेंट झोन बाहेरील भागासाठी आहे.

Independence Day functions will be allowed with social distancing and by following other health protocols, such as wearing of masks etc. In this regard instructions issued by MHA on 21.07.2020 shall be followed: Govt of India.

