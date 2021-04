बलात्कारी कुलदीप सेंगरच्या पत्नीला भाजपने दिले पंचायत निवडणूकीचे तिकीट

2017 मध्ये उन्नाव येथील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी तसेच तिच्या वडिलांची हत्या केल्या प्रकरणी भाजप आमदार कुलदीप सेंगरला न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली आहे. अशा दोषी नेत्याच्या पत्नीला भाजपने उत्तर प्रदेश जिल्हा पंचायत निवडणूकीचे तिकीट दिले आहे. कुलदीप सेंगारची पत्नी संगीता सेंगर यांना फतेहपूर चौरासी वॉर्डातून तिकीट दिले आहे. भाजपने आज पंचायत निवडणूकीच्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली. यात संगीता सेंगर यांचेही नाव आहे.

BJP releases a list of candidates for UP Zila Panchayat polls in the state.

Sangeeta Sengar, wife of former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar who is a convict in 2018 Unnao rape case, to also contest the polls. pic.twitter.com/yaunWUSWBZ

