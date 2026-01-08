उत्तर प्रदेशात SIR मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध झाली अन् भाजपचे टेन्शन वाढले…नेमके कारण काय…

सामना ऑनलाईन
|
प्रातिनिधिक फोटो

उत्तर प्रदेशातील विशेष मतदार यादी पुनर्निरीक्षण (SIR) ची मसुदा यादी प्रसिद्ध झाली आहे. या मसुदा यादीत तब्बल २.८९ कोटी नावे वगळण्यात आल्यामुळे भाजपची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे भाजपने आमदार आणि खासदारांना मतदार यादी दुरुस्तीकडे पूर्ण लक्ष देण्यास सांगितले आहे. उत्तर प्रदेशातील SIR चा भाग म्हणून मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध केल्याने राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. राज्यातील मतदार यादीतून सुमारे २.८९ कोटी नावे वगळण्यात आल्यानंतर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची चिंता वाढली आहे.

लाखो मतांचे नुकसान ही एक मोठी संख्या आहे आणि ती गांभीर्याने घ्यावे लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी नवीन कार्यकर्त्यांना जबाबदाऱ्या देण्याचे आणि पुढील महिन्यासाठी युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले आहेत. मोठ्या संख्येने मतदार यादीतील मतदार वगळण्याबद्दल भाजपने चिंता व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, लखनौ, कानपूर, गाझियाबाद, मेरठ, आग्रा, प्रयागराज आणि गौतम बुद्ध नगरसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये २० ते ३० टक्के मतदार कमी झाले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आधी अभद्र युती, आता थेट प्रवेश; अंबरनाथमधील काँग्रेसचे १२ नगरसेवक भाजपमध्ये सामील

घराचे स्वप्न आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर; आलिशान घरांची डिमांड वाढली

काँग्रेसमुक्त भारत करण्याच्या नादात भाजपच काँग्रेसयुक्त झाला; अंबरनाथमधील 12 नगरसेवकांनी भाजप प्रवेश करताच हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

आम्हाला मुस्लिम मतांची गरज नाही; भाजप आमदाराचे वादग्रस्त विधान, राजकीय वादाला सुरुवात

पश्चिम बंगालमध्ये जन्म अन् केरळशी नाळ; ऑस्ट्रेलियाच्या वर्ल्डकप संघात निवड झालेला जॉन जेम्स कोण आहे? जाणून घ्या…

देशातील विविध न्यायालयांना मिळाली बॉम्बने उडवण्याची धमकी

तृणमूल काँग्रेसची रणनीती बनवणाऱ्या फर्मवर ईडीचा छापा; ममतादीदींचा संताप, भाजप घाणेरडं राजकारण करत असल्याची टीका

सोन्या-चांदीच्या दरात घसरणीचे सत्र सुरुच; चांदी 9000 तर सोने 1000 रुपयांनी घसरले

धक्कादायक! राष्ट्रीय पिस्तूल प्रशिक्षक अंकुश भारद्वाजवर लैंगिक शोषणाचा आरोप, पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल