कोरोनापासून वाचायचं असेल तर गोमुत्र प्या, भाजप आमदाराचा अजब सल्ला; प्रात्यक्षिकही दाखवलं

जगभरात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा हाहाकार सुरु असून देश-विदेशातील शास्त्रज्ञ यावर रामबाण औषध शोधण्याचे काम करत आहेत. दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाच्या एका आमदाराने कोरोनापासून वाचण्यासाठी एक अजब सल्ला दिला आहे. कोरोनावर इजाल म्हणून गोमुत्र प्या, असे अजब विधान बलियाचे भाजप आमदार सुरेंद्र सिंह यांनी केले आहे. याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

व्हायरल व्हिडीओमध्ये भाजप आमदार सुरेंद्र सिंह हे आपण स्वत: गोमुत्राचे सेवन करत असल्याचे म्हटले. ‘मी गोमुत्राचे नियमित सेवन करतो आणि तुम्हीही करा. मी रोज दात घासल्यानंतर गोमुत्रामध्ये पाच झाकणं पाणी मिसळून पितो. यानंतर जवळपास 18 तास मी बाहेर असतो. तुम्हीही न लाजता गाईच्या गोमुत्राचे सेवन करा, यामुळेच कोरोना सारख्या महामारीवर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते, असेही आमदार म्हणतात.

तसेच भलेही यावर विज्ञानाचा विश्वास असो अथवा नसो. विज्ञानाचा एवढा विकास होऊनही आज लाखो लोक मृत्यूमुखी पडत आहेत. त्यामुळे कोरोना महामारीपुढे आजचे विज्ञान, वैद्यकीय ज्ञानही अपयशी ठरल्याचे मी मानतो. अशा परिस्थितीमध्ये लोकांनी देवावर विश्वास ठेवून पूर्वजांच्या परंपरांचा स्वीकार करायला हवा, असेही आमदार सुरेंद्र सिंह म्हणतात.

तुमच्या आजूबाजूला गाय (गाय गर्भवती नसावी) असेल तर तिचे 50 ग्राम गोमुत्र घ्या आणि त्यात 100 ग्राम पाणी मिसळा. सकाळी दात घासल्यानंतर रिकाम्या पोटी याचे सेवन केल्यास उभ्या आयुष्यात कोरोनाच नाही तर कोरोनाहून भीषण महामारी आली तरी तुमचे काही वाकडे करू शकणार नाही, असेही आमदार सुरेंद्र सिंह म्हणतात.

ज्या दिवसापासून तुम्ही याचे सेवन सुरु कराल त्या दिवसापासून आठवड्याभराने मला फोन करा आणि कसे वाटतेय हे सांगा. तसेच हे हार्टसाठी देखील सुपरपॉवर औषध आहे, असेही ते म्हणतात.

#WATCH | BJP MLA Surendra Singh in UP’s Ballia claimed drinking cow urine has protected him from coronavirus. He also recommended people to ‘drink cow urine with a glass of cold water’. (07.05)

(Source: Self made video) pic.twitter.com/C9TYR4b5Xq

— ANI UP (@ANINewsUP) May 8, 2021