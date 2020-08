अमित शहांनंतर यूपी प्रदेशाध्यक्ष कोरोना पॉझिटिव्ह; तमिळनाडूच्या राज्यपालांनाही झाली लागण

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर आता उत्तर प्रदेशचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह (UP BJP President Swatantra Dev Singh) यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांनी ट्विट करून याबाबत माहिती दिली आहे. तसेच तमिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हे देखील कोरोना बाधित झाले आहेत.

स्वतंत्र देव यांचे ट्विट

मला कोरोनाची सुरुवातीची लक्षणे दिसून येत असल्याने कोरोना चाचणी करण्यात आली. तपासणीत माझा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. माझ्या संपर्कात आलेल्या लोकांनी आपली कोरोना चाचणी करून घ्यावी, व स्वतःला क्वारंटाईन करून घ्यावे, असे ट्विट स्वतंत्र देव सिंह यांनी केले.

तसेच आणखी एका ट्विटमध्ये ते म्हणतात, डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सध्या होम क्वारंटाईन असून सर्व नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी आणि सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे योग्य पालन करावे.

तमिळनाडूचे राज्यपाल कोरोना पॉझिटिव्ह

तमिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. चेन्नईच्या कावेरी रुग्णालयाने रविवारी याबाबत माहिती देण्यात आली. सध्या त्यांच्यावर घरीच उपचार सुरू असून डॉक्टरांचे एक पथक त्यांच्या तब्येतीवर नजर ठेवून आहे. त्यांच्यात कोरोनाची सौम्य लक्षणे असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली.

Tamil Nadu Governor Banwarilal Purohit (in file pic) tests positive for #COVID19. He is asymptomatic and clinically stable. As the infection is mild, he has been advised home isolation & will be monitored by the medical team of Kauvery Hospital: Kauvery Hospital, Chennai pic.twitter.com/iWBz20Lcjm

— ANI (@ANI) August 2, 2020