यूपी – मुख्यमंत्री निवासाजवळील ‘डबल मर्डर’चा तिढा सुटला; राष्ट्रीय खेळाडूने केली आई, भावाची निर्घृण हत्या

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये शनिवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निवासाजवळ दुहेरी हत्याकांड झाल्याने खळबळ उडाली. अत्यंत हाय सिक्युरिटी भागात झालेल्या या हत्याकांडामुळे कायदा सुव्यवस्थेवर सवाल उपस्थित होत होते. मात्र पोलिसांनी या हत्याकांडाचा तिढा सोडवला आहे. अल्पवयीन मुलीनेच आपल्या आईची आणि भावाची हत्या केल्याचे पोलीस तपासात समोर आले आहे. आरोपी मुलगी राष्ट्रीय स्तरावरची नेमबाजपटू असून पोलिसांनी तिच्या रूममधून पिस्तुल जप्त केले आहे.

लखनौ मधील हाय सिक्युरिटी असणाऱ्या गौतम पल्ली भागात विवेकानंद मार्गावर असणाऱ्या रेल्वे कॉलनीत बंगला नंबर 1 मध्ये दुहेरी हत्याकांड झाल्याने खळबळ उडाली. हा भाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निवासाजवळ आहे. हा बंगला रेल्वेचे बडे अधिकारी आर.डी. वाजपेयी यांचा आहे. या बंगल्यात त्यांची पत्नी, मुलगी आणि मुलगा राहतात. मात्र मुलीनेच आई आणि भावाची गोळ्या घालून निर्घृणपणे हत्या केली.

पोलीस तपासात रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मुलीनेच आई आणि भावाची हत्या केल्याचा खुलासा झाला. आई आणि भावाची हत्या केल्यानंतर मुलीने स्वतःला जखमी करून घेतले. मुलीची मानसिक स्थिती ययोग्य नसून डिप्रेशनमध्ये तिने हे हत्याकांड केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मुलीने तीन गोळ्या चालवल्या असून यातील एक गोळी आरशावर चालवली, दुसरी भाऊ आणि तिसरी आईवर चालवली.

It is the Railway officer's minor daughter who shot dead her mother & brother. She has confessed to the crime. She inflicted several wounds on herself with razer. She is in depression & will be sent to child protection home: Lucknow Police Commissioner Sujeet Pandey https://t.co/NYChL49RLZ pic.twitter.com/NERwL19dNQ

— ANI UP (@ANINewsUP) August 29, 2020