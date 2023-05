UPSC चा निकाल जाहीर, मुलींनी पुन्हा मारली बाजी; इशिता किशोर देशात पहिली

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) नागरी सेवा 2022 परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. upsc.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर हा निकाल जाहीर करण्यात आला असून पहिल्या चारही क्रमांकावर मुलींनी बाजी मारली आहे. इशिता किशोर हिने पहिला नंबर मिळवला असून त्या खालोखाल गरिमा लोहिया, उमा हर्थी एन आणि स्मृती मिश्रा यांनी अनुक्रमे दुसरा, तिसरा आणि चौथा क्रमांक मिळवला आहे.

महाराष्ट्रातही मुलींच्याच नावाचा डंका असून ठाण्यातील कश्मिरा संख्ये हिने देशात 25वा तर महाराष्ट्रात पहिला क्रमांक पटकावला आहे. विशेष म्हणजे याआधी तिने दोन वेळा प्रयत्न केला होता. परंतु तिला यश मिळाले नव्हते. मात्र तिसऱ्या प्रयत्नात तिने थेट 25वा क्रमांक मिळवला. यामुळे तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

UPSC declares 2022 Civil Services Exam results.

Ishita Kishore, Garima Lohia and Uma Harathi N secure the top three ranks, respectively pic.twitter.com/ulJZnG7JBi

— ANI (@ANI) May 23, 2023