हाय व्होलटेज सामन्याचा उर्वशीला फटका, सोन्याचा फोन हरवला…केले आवाहन

उर्वशी रौतेला कायम कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी चर्चेत असते. आता उर्वशी चर्चेत आली आहे ती तिच्या सोन्याचा फोन हरवल्यामुळे. शनिवारी हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानचा अंतिम सामना पाहण्यासाठी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये गेली होती. उर्वशी रौतेलाही या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी गेली होती. मात्र या दरम्यान उर्वशीसोबत एक विचित्र घटना घडली आहे. सामन्यादरम्यान 24 कॅरेट गोल्डचा आयफोन हरवला. आता उर्वशीने ट्वीट करत याची माहिती दिली असून मॅच पाहायला गेलेल्या लोकांकडे मदत मागितली आहे, उर्वशीने ट्वीट करत आयफोनला 24 कॅरेट असली गोल्ड होते.

📱 Lost my 24 carat real gold i phone at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad! 🏟️ If anyone comes across it, please help. Contact me ASAP! 🙏 #LostPhone #AhmedabadStadium #HelpNeeded #indvspak@modistadium @ahmedabadpolice

— URVASHI RAUTELA🇮🇳 (@UrvashiRautela) October 15, 2023