इराक-सीरियावर अमेरिकेचा मध्यरात्री एअर स्ट्राईक, 85 ठिकाणांवर बॉम्बहल्ला; 18 ठार

जॉर्डनवरील हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकेने सीरिया आणि इराकमधील 85 ठिकाणांवर एअर स्ट्राईक केला आहे. शनिवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास अमेरिकेने हा हल्ला केला असून यात अनेक दहशतवादी ठार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अमेरिकन सैन्याने याबाबत माहिती देताना सांगितले की, शुक्रवारी रात्री इराक आणि सीरियाच्या आयजीसी आणि त्यांच्या समर्थकांशी संबंधित 85 ठिकाणांवर एअर स्ट्राईक करण्यात आला. अमेरिकेने प्रामुख्याने इरानच्या कुद्स फोर्सला निशाणा बनवले आहे.

गेल्या आठवड्यात जॉर्डनमध्ये झालेल्या हल्ल्यात अमेरिकेचे 3 सैनिक ठार झाले होते आणि 40 हून अधिक लोकं जखमी झाले होते. त्यामुळे अमेरिकेने संतप्त प्रतिक्रिया देत प्रत्युत्तर देण्याची भाषा केली होती. त्यानुसार शुक्रवारी मध्यरात्री अमेरिकेने इराक आणि सीरियावर एअर स्ट्राईक केला.

VIDEO | The US military launched an air assault on dozens of sites in Iraq and Syria used by Iranian-backed militias and the Iranian Revolutionary Guard.

(Source: Third Party) pic.twitter.com/g3BWOGq90m

