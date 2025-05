हिंदुस्थान-पाकिस्तानमधील अणुयुद्ध मीच टाळलं; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डफडं पुन्हा वाजवलं, ‘मन की बात’ही सांगितली

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर हिंदुस्थानने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवत पाकिस्तानमध्ये घुसून कारवाई केली आणि दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले. यावेळी दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरू झाले होते. हे युद्ध आपणच थांबवले अशी टिमकी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वाजवत आहेत. मीच हिंदुस्थान-पाकिस्तानमधील अणुयुद्ध थांबवल्याचा दावा त्यांनी पुन्हा केला आहे.

शुक्रवारी ओवल ऑफिसमध्ये एलॉन मस्क यांच्यासोबत मीडियाला संबोधित करत असताना त्यांनी हिंदुस्थान-पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधीचे श्रेय आपलेच असल्याचे म्हटले. अमेरिकेच्या हस्तक्षेपामुळे दोन्ही देशांमधील संघर्ष टळला. दोन्ही देशांमधील संघर्षाचे रुपांतर अणुयुद्धात झाले असते, मात्र आम्ही हा संघर्ष रोखला, असे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले.

शांततेसाठी पुढाकार घेणाऱ्या दोन्ही देशांच्या नेत्यांचे आणि प्रशासनाचेही ट्रम्प यांनी आभार मानले. तसेच एकमेकांवर गोळ्या झाडणाऱ्यांसोबत आम्ही व्यापार करू शकत नाही, असेही ट्रम्प यांनी ठणकावले.

दरम्यान, हिंदुस्थान-पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधींचा निर्णय द्विपक्षीय होता असे हिंदुस्थानने याआधीच स्पष्ट केले आहे. त्यानंतरही ट्रम्प सातत्याने याचे श्रेय घेताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या 21 दिवासात 11 वेळा ट्रम्प यांनी आपणच हे युद्ध थांबवल्याचे म्हटले आहे.

#WATCH | US President Donald Trump says, “Pakistan representatives are coming in next week. We’re very close to making a deal with India. And I wouldn’t have any interest in making a deal with either if they were going to be at war with each other…”

