अमेरिकेकडून हिंदुस्थानीला अपमानास्पद वागणूक, केंद्र सरकारची बघ्याची भूमिका

मनमानी कारभार, नोकऱ्यांत केलेली कपात, बंद करण्यात आलेले विविध सरकारी विभाग आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन अशा अनेक मुद्द्यांवरून अमेरिकेत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ट्रम्प सरकारच्या या धोरणाविरुद्ध लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. लॉस एंजेलिसमधील हिंसक निदर्शनांनी अमेरिकेत तणावाचे वातावरण आहे. त्यानंतरही अमेरिकन प्रशासन आपल्या कृती थांबवत नाहीये. आता अमेरिकेतील नेवार्क विमानतळावर एका हिंदुस्थानी विद्यार्थ्याला अमानुष वागणूक देण्यात आलीये. यासंदर्भातील एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे.

हिंदुस्थानी वंशाचे अमेरिकन उद्योगपती कुणाल जैन यांनी रविवारी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी एका हिंदुस्थानी विद्यार्थ्याला झालेल्या अमानुष वागणुकीबद्दल भाष्य केले आहे. मी नेवार्क विमानतळावर एका हिंदुस्थानी विद्यार्थ्याच्या हातात बेड्या घातलेल्या, आणि जमिनीवर आडव्या पडलेल्या अवस्थेत पाहिले. यावेळी तो खूप रडत होता. अमेरिकन अधिकारी त्याला गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक देत होते. यावेळी तो स्वत: सिद्ध करण्यासाठी वारंवार मी वेडा नाही, मी वेडा नाही असं म्हणत होता. मात्र ते अधिकारी त्याला त्याला जबरदस्तीने वेडा सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत होते. ते दृश्य अत्यंत भयंकर होते असे ते म्हणाले.

This poor kids parent won’t know what’s happening to him. @IndianEmbassyUS @DrSJaishankar he was to be boarded last night in the same flight with me but he never got boarded. Someone needs to find out what’s going on with him at New Jersey authorities. I found him disoriented. pic.twitter.com/kpMiy9Trsp

— Kunal Jain (@SONOFINDIA) June 8, 2025