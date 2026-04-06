Share Market News – शेअर बाजाराचा यू-टर्न; घसरणीने सुरुवात होत घेत मोठी उसळी

शेअर बाजारात सोमवारी मोठी उलथापालथ दिसून आली. सुरुवातीच्या व्यवहारात कोसळणारे सेन्सेक्स आणि निफ्टी, बाजार बंद होताना रॉकेटप्रमाणे उसळी घेत मोठ्या वाढीसह बंद झाले. मुंबई शेअर बाजाराचा निरदेशांक सेन्सेक्स व्यवहार सुरू झाल्यानंतर ५०० हून अधिक अंकांनी घसरला होता, तो ७८७ अंकांनी वाढून ७४,१०० अंकांवर बंद झाला. तर निफ्टी निर्देशांक सुरुवातीच्या घसरणीतून सावरला आणि अखेरीस २५५ अंकांच्या वाढीसह बंद झाला.
सेन्सेक्स त्याच्या मागील बंद भावापेक्षा ७३,३१९.५५ किंचित वाढ नोंदवत ७३,४७७.५३ अंकांवर उघडला. तथापि, पुढील काही तासांतच त्यात घसरण सुरू झाली आणि व्यवहाराच्या अर्ध्या तासातच तो ५२९ अंकांनी घसरून ७२,७९० अंकांवर पोहोचला. त्याचप्रमाणे, एनएसई निफ्टी २२,७८९ अंकांवर उघडल्यानंतर १५२ अंकांनी घसरून दिवसातील नीचांकी पातळीवर पोहोचला.
दुपारी १२:३० वाजता शेअर बाजारात सुधारणा होऊ लागली आणि दोन्ही निर्देशांक घसरणीतून बाहेर पडून वाढीकडे वळले. त्यानंतर त्यांची गती सातत्याने वाढत गेली आणि शेवटपर्यंत कायम राहिली. सेन्सेक्स ७८७.३० अंकांनी, म्हणजेच १.०७ टक्क्यांनी वाढून ७४,१०६.८५ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी २५५.१५ अंकांनी, म्हणजेच १.१२ टक्क्यांनी वाढून २२,९६८.२५ अंकांवर बंद झाला.
शेअर बाजाराच्या अचानक यू टर्नमुळे, लार्ज-कॅप ते स्मॉल-कॅप अशा सर्व श्रेणींमधील बहुतेक शेअर्स तेजीत आले. सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या शेअर्सच्या यादीवर नजर टाकल्यास, टॉप १० लार्ज-कॅप शेअर्समध्ये ट्रेंट शेअर (७.८९%), ॲक्सिस बँक शेअर (३.९४%), टायटन शेअर (३.५८%), आणि एलटी शेअर (३.१९%) वाढीसह बंद झाले. मिड-कॅप शेअर्समध्ये गोदरेज प्रॉपर्टीज शेअर (५.०१%), मुथूट फायनान्स शेअर (३.५८%), पॉलिसी बाजार शेअर (३.०६%), आणि नायका शेअर (२.७२%) वाढीसह बंद झाले. शिवाय, स्मॉल-कॅप स्टॉक्समध्ये, आरबीएल बँकेचा शेअर (५.८३%) आणि एमसीएक्सचा शेअर (४.५२%) वाढीसह बंद झाले.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविरामाच्या आशेने बाजाराला आधार दिला आहे. याची लवकरच अंमलबजावणी होईल अशी आशा आहे. शिवाय, दीर्घकाळच्या घसरणीनंतर, भारतीय चलन आता सावरण्याच्या मार्गावर आहे आणि डॉलरच्या तुलनेत ९२.८५ वर पोहोचले आहे. आयटी आणि बँकिंग स्टॉक्सनी देखील बाजाराला आधार दिला.