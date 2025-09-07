US Open 2025- आर्यना सबालेंका सलग दुसऱ्यांदा बनली यूएस ओपन चॅम्पियन

जागतिक क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर असलेल्या बेलारूसच्या आर्यना सबालेंकाने यूएस ओपन 2025 मध्ये महिला सिंगल्सचे विजेतेपद पटकावले आहे. शनिवारी न्यू यॉर्कमधील आर्थर अॅश स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात आर्यना सबालेंकाने अमेरिकेच्या अमांडा अनिसिमोवाचा 6-3, 7-6 (3) असा पराभव केला. आठव्या मानांकित अनिसिमोवाविरुद्धच्या सामन्यात साबालेंकाने 1 तास 34 मिनिटे खेळत जेतेपद पटकावले.
Tuned in for a title 📻
How match point sounded on US Open Radio 👇 pic.twitter.com/fo7GOiUmWv
— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
आर्यना सबालेंका सलग दुसऱ्यांदा यूएस ओपन चॅम्पियन बनली आहे . गेल्या वर्षीही तिने येथेच जेतेपद पटकावले होते. 2014 नंतर पहिल्यांदाच एखाद्या खेळाडूने यूएस ओपनच्या महिला सिंगल्समध्ये आपले जेतेपद राखून ठेवले आहे.
आर्यना सबालेंकाने ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनदा (2023 – 2024 ) जिंकले आहे. दुसरीकडे, अमांडा अनिसिमोवा सलग दुसऱ्यांदा ग्रँड स्लॅम फायनल खेळत होती, परंतु तिला विजय मिळवता आला नाही. विम्बल्डन २०२५ महिला सिंगल्सच्या अंतिम सामन्यात, अनिसिमोवला पोलैंडच्या इगा स्वाटेककडून 0-6, 0-6 असा पराभव पत्करावा लागला.
आर्यना सबालेंकाने (27) पहिल्या उपांत्य फेरीत अमेरिकेच्या जेसिका पेगुलाचा 4-6, 6-3, 6-4 असा पराभव करून अंतिम सामन्यात स्थान मिळवले. त्याच वेळी, अमांडा अनिसिमोवाने (24) उपांत्य फेरीत जपानी खेळाडू नाओमी ओसाकाचा 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3 असा पराभव केला होता.
अल्काराज आणि सिन्नर यांच्यात चुरशीची स्पर्धा
दुसरीकडे, जागतिक क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या जॅनिक सिन्नरचा सामना 7 सप्टेंबर रोजी यूएस ओपन 2025 पुरुष सिंगल्सच्या अंतिम फेरीत स्पेनच्या कार्लोस अल्कारेजशी होईल. इटालियन खेळाडू सिन्नरने दुसऱ्या उपांत्य फेरीत कॅनडाच्या फेलिक्स ऑगर अलियासिमे याचा 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 असा पराभव केला. जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अल्काराजने पहिल्या उपांत्य फेरीत सातव्या क्रमांकावर असलेल्या सर्बियाच्या नोवाक जोकोविचचा 6-4, 7-6 (4), 6-2 असा पराभव केला.