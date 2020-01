इराण-अमेरिकेतील तणाव वाढणार, ट्रम्प यांचा आर्थिक नाकेबंदीचा इशारा

इराणबरोबरच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी अमेरिकन जनतेशी संवाद साधला. इराणला थांबवण्यासाठी त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध घालणार असल्याचा इशारा ट्रम्प यांनी दिला. तसेच इराणला अण्वस्त्र तयार करू देणार नाही असा निर्धारही ट्रम्प यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे दोन्ही देशातील तणाव आणखी वाढणार असल्याचे चिन्हे आहेत.

अमेरिकेच्या हल्ल्यात मारला गेलेल्या सुलेमानी यांनी दहशतवाद्यांना पाठबळ दिले होते. त्यामुळे अमेरिकन नागरिकांचा जीव धोक्यात होता. सुलेमानी अमेरिकेतील काही ठिकाणांवर हल्ला करण्याच्या तयारीत होता. मात्र, त्यापूर्वीच आम्ही त्याला मारले असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले.

इराकमधील अमेरिकन तळावर इराणने क्षेपणास्त्र हल्ला केला होता. या हल्ल्यात अमेरिकेचे 60 ते 70 सैनिक ठार झाल्याचा दावा इराण केला होता. इराणचा हा दावा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेटाळला असून इराणच्या हल्ल्यामुळे अमेरिकेच्या तळाचे थोडे नुकसान झाले, मात्र अमेरिकेचे सर्व सैनिक सुरक्षित असल्याचे त्यांनी म्हटले.

US President Trump: No Americans were harmed in last night’s attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All our soldiers are safe, only minimal damages were sustained at our military bases. https://t.co/5dW17stxwk

अमेरिकेकडे अधिक अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे आहेत. कोणत्याही हल्ल्याला उत्तर देण्याची अमेरिकन सैन्याची क्षमता आहे, मात्र आम्हांला शांतता हवी आहे, असे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणले. तसेच युरोपीयन देशांनी इराणविरोधात एकत्र यायला हवे असे आवाहनही ट्रम्प यांनी केले.

US President Trump: We are constructing many hypersonic missiles. The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. pic.twitter.com/sCSCLce0JT

