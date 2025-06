ट्रम्प काही हटेना मोदींचा पिच्छा सुटेना! पुन्हा म्हणाले युद्ध थांबवण्यासाठी मोदी सकारात्मक होते

पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर हिंदुस्थानने पाकिस्तानात एअर स्ट्राईक करत दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले. त्यानंतर दोन्ही देशांत युद्ध होणार अशी परिस्थिती असतानाच अचानक हिंदुस्थान व पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी जाहीर झाली. युद्धबंदीसाठी पाकिस्तानने विनंती केल्याचे सांगण्यात आले होते. तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिंदुस्थान पाकिस्तानमध्ये मी व्यापाराची अट टाकून युद्धबंदी घडवून आणल्याचा दावा केला.

#WATCH | On being asked about his meeting with Pakistani Army Chief Asim Munir, US President Donald Trump says, “I stopped the war. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We are going to make a trade deal with PM Modi. I stopped the war… pic.twitter.com/RohoYp5h28

— ANI (@ANI) June 18, 2025