Israel-Palestine war – इस्त्रायलला आत्मरक्षणाचा पूर्ण अधिकार, हमासवरील कारवाईचं अमेरिकेनं केलं समर्थन

हमास या दहशतवादी संघटनेने इस्त्रायलवर मिसाईलने हल्ला केला आहे. हमासने जवळपास 5 हजार मिसाईल इस्त्रायलवर डागले असून यात 300हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला. दहशतवाद्यांनी काही इस्त्रायली नागरिकांनाही ओलीस ठेवले आहे. यामुळे इस्त्रायलने हमासविरोधात मोर्चा उघडला आहे. याचे अमेरिकेनेही समर्थन (America support israel) केले आहे. अमेरिकेने इस्त्रायलला पाठिंबा दिला असून त्यांना आत्मरक्षणाचा पूर्ण अधिकार असल्याचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (US President Joe Biden) म्हणाले.

हमासविरुद्धच्या लढाईत अमेरिका इस्त्रायलच्या पाठिशी असल्याचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले. तसेच आपण इस्त्रालयचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांच्या संपर्कात असून अमेरिका इस्त्रायलला युद्धात सर्व प्रकारच्या मदतीसाठी तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

US President Joe Biden tweets, “The world is seeing appalling images. Thousands of rockets raining down on Israeli cities. Hamas terrorists killing not only Israeli soldiers but civilians on the streets and in their homes. It’s unconscionable. Israel has a right to defend itself… pic.twitter.com/bRlCsJplZt

