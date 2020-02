ब्रेकिंग न्यूज – 18 वर्षाच्या रंक्तरंजीत संर्घषानंतर अमेरिका-तालिबानमध्ये शांतता करार

अमेरिका आणि अफगाणिस्तानमधील दहशतवादी संघटना तालिबानने शनिवारी शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. 18 वर्षांच्या रक्तरंजीत संघर्षानंतर हा करार झाला आहे. हा करार झाल्यानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पियो यांनी तालिबानसोबत झालेला हा करार नक्कीच महत्त्वाचा असून तालिबान खऱ्या अर्थाने शांततेसाठी कार्य करू लागल्यास याचे महत्त्व आणखी वाढणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यासाठी तालिबानला दहशतवादी संघटना अल कायदासोबतचे संबंध तोडावे लागतील. अफगाणिस्तानमधील शांततेच्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल असून या प्रयोग नक्कीच यशस्वी होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

ते पुढे म्हणाले, शांतता करार झाला असला तरी आम्ही तालिबानवर नजर ठेवणार आहोत. अमेरिका अफगाणिस्तानमधील संपूर्ण सैन्य तेव्हाच मागे घेईल जेव्हा तालिबान दहशतवादी हल्ले करणार नाही आणि शांतता कायम ठेवेल. तसेच अमेरिका पुढील चार महिन्यात अफगाणिस्तानमधील 8300 जवान मागे घेणार असून उर्वरित सैन्य 14 महिन्यांमध्ये मागे घेईल, असेही परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पियो स्पष्ट केले.

Doha, Qatar: United States of America & Taliban sign ‘agreement for bringing peace to Afghanistan’. #AfghanPeaceDeal pic.twitter.com/5iRqEAAsIM

— ANI (@ANI) February 29, 2020