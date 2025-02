हिंदुस्थानात मतदान वाढवण्यासाठी अमेरिकेकडूनचा 140 कोटी रुपयांचा निधी रद्द, एलन मस्क यांची माहिती

अमेरिकेकडून हिंदुस्थानला 140 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार होता. हा निधी हिंदुस्थानात मतदान वाढवण्यासाठी केला जाणार होता, पण हा निधी रद्द करण्यात आला असून अमेरिकेचे मंत्री एलन मस्क यांनी ही माहिती दिली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार निवडून आल्यानंतर ट्रम्प यांनी अब्जाधीश एलन मस्क यांच्याकडे DOGE विभागाची जबाबदारी दिली आहे. अमेरिकतला निधी कुठे खर्च होतो याची देखरेख या विभागाकडे असते.

With more and more breaking and needing fixing in the US, that the Bureaucracy somehow found more value in sending money abroad to these programs than fixing core problems in the US is completely deranged. https://t.co/SBuDIxFcwH

— Chamath Palihapitiya (@chamath) February 15, 2025