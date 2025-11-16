BBC ने माफी मागितल्यानंतरही ट्रम्प ठाम, 44 हजार कोटी रुपयांचा खटला दाखल करणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली आहे की ते पुढील आठवड्यात ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) विरुद्ध 5 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 44 हजार कोटी रुपये) पर्यंतचा खटला दाखल करणार आहेत. यापूर्वी BBC ने मान्य केले होते की 6 जानेवारी 2021 रोजी ट्रम्प यांनी दिलेल्या भाषणाच्या व्हिडिओचे ‘चुकीच्या पद्धतीने एडिटिंग’ करण्यात आले होते. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की केवळ माफी पुरेशी नाही. त्यांच्या मते, या चुकीमुळे “त्यांच्या प्रतिमेला आणि आर्थिक स्थितीला मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे.”
ट्रम्प यांच्या वकिलांनी BBC ला शुक्रवार, 14 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती, जेणेकरून ते डॉक्युमेंटरी मागे घेतील, माफी मागतील आणि नुकसानभरपाई देतील. अन्यथा BBC ला किमान 1 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 8.8 हजार कोटी रुपये) च्या खटल्याला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला होता.
BBC ने हेही मान्य केले की ही एडिटिंग एक ‘गैरसमजातून घेतलेला निर्णय’ होता. BBC ने ट्रम्प यांची खाजगीरित्या माफीही मागितली. परंतु त्यांनी कोणत्याही अब्रुनुकसानीच्या दाव्याला नकार दिला आणि हा कार्यक्रम पुन्हा प्रसारित न करण्याचेही सांगितले. रायटर्सच्या अहवालानुसार, आता एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले की, “आम्ही त्यांच्या विरोधात 1 अब्ज डॉलरपासून 5 अब्ज डॉलरपर्यंतचा खटला दाखल करू, कदाचित पुढील आठवड्यातच. मला वाटते की मला असे करणेच भाग आहे. माझा अर्थ असा की त्यांनी हेही स्वीकारले आहे की त्यांनी फसवणूक केली आहे. त्यांनी माझ्या तोंडून निघालेले शब्दही बदलून टाकले.”