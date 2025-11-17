ब्लँकेट आणि स्वेटर वॉशिंग मशीनमध्ये धुण्यासाठी या टिप्सचा वापर करावा, वाचा

थंडीत उबदार कपडे स्वच्छ ठेवणे हे आव्हानापेक्षा कमी नाही. विशेषतः लोकरीचे कपडे नियमित कपड्यांसारखे धुवू नका. थोडीशी निष्काळजीपणा देखील तंतूंना नुकसान पोहोचवू शकते, फॅब्रिक ताणू शकते किंवा लिंट होऊ शकते.
तुमचे स्वेटर आणि ब्लँकेट दीर्घकाळ चांगले दिसावेत, त्यांचा मऊपणा टिकवून ठेवावा आणि ते सहज धुवता यावेत असे वाटत असेल, तर या टिप्सचा वापर करायला हवा.
लिक्विड डिटर्जंट हा लोकरीच्या कपड्यांसाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. ते तंतू तुटण्यापासून रोखते आणि कपडे मऊ ठेवते. सामान्य पावडर डिटर्जंट लोकरीच्या कपड्यांना नुकसान करू शकते. बाजारात उपलब्ध असलेले विशेष लोकरीचे डिटर्जंट वापरणे चांगले. यामुळे स्वेटर आणि ब्लँकेटचे नुकसान होण्याचा धोका कमी होतो.
गरम पाण्यात धुवू नका
लोकरीचे कपडे धुताना कधीही खूप गरम पाणी वापरू नका. जास्त गरम पाण्यामुळे चमक कमी होते. तसेच कापडही कमकुवत होते. लोकरीचे तंतू इतके सैल करू शकते की स्वेटर किंवा ब्लँकेट त्याचा आकार बदलू शकतो. म्हणूनच लोकरीचे कपडे फक्त कोमट किंवा थंड पाण्यानेच धुवा.
हिवाळ्यात आहारामध्ये कोथिंबीर सर्वाधिक समाविष्ट करणे का गरजेचे आहे, जाणून घ्या
वॉशिंग मशीनमध्ये नेहमी गरम कपडे लोकरीच्या कपड्यांच्या मोडवर किंवा सौम्य मोडवर धुवा. जर तुम्ही इतर कोणत्याही मोडवर कपडे धुतले तर कपडे ताणले जाऊ शकतात किंवा आकुंचन पावू शकतात, ज्यामुळे त्यांचे स्वरूप खराब होऊ शकते. म्हणून, मशीन सेट करताना हे लक्षात ठेवा.
स्वेटर आणि ब्लँकेट जड असतात. म्हणून, वॉशिंग मशीनमध्ये लोड करताना, ते मशीनवर जास्त भार टाकत नाहीत याची खात्री करा. कपडे योग्यरित्या पसरवा जेणेकरून पाणी आणि डिटर्जंट प्रत्येक भागापर्यंत पोहोचू शकतील. यामुळे एक गुळगुळीत धुण्याची खात्री होईल आणि कपडे त्यांचा मूळ आकार टिकवून ठेवतील.