निर्भया प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती भानुमती बेशुद्ध

2012 च्या दिल्ली सामुहिक बलात्कार प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती आर भानुमती बेशुद्ध पडल्या. आता सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

#UPDATE Justice R Banumathi was taken into the chamber immediately after she fainted during the hearing in 2012 Delhi gang-rape case in Supreme Court today. The bench has adjourned the case and says the order will be released later. https://t.co/0xLTTg47yG

