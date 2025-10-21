दिवाळी बोनस कमी दिला, टोल कर्मचाऱ्यांनी हजारो वाहनांना टोल न देता जाऊ दिले; 30 लाखांचे नुकसान

सामना ऑनलाईन
|

दिवाळीत बऱ्याचशा कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना बोनस देतात. काही कंपन्या भरभरून बोनस देत असल्याने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी खऱ्या अर्थाने जोरदार साजरी होते. मात्र उत्तर प्रदेशमध्ये एका कंपनीने कर्मचाऱ्यांना कमी बोनस दिल्याने त्या कंपनीला थेट 30 लाखांचा फटका बसला आहे.

उत्तर प्रदेशातील फतेहाबादमधील आग्रा-लखनऊ एक्सप्रेसवेवरील एका टोल प्लाझावरील कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस कमी दिल्याने त्यांनी अनोख्यारित्या त्याचा निषेध केला. त्यांनी टोल नाक्याचे सर्व गेट गाड्यांसाठी खुले केले. त्यामुळे त्यामुळे ऐन दिवाळीत हजारो वाहने टोल टॅक्स न भरताच निघून गेली. या सर्वप्रकारामुळे टोल कंपनीचे 30 लाखाचे नुकसान झाले आहे. तब्बल दोन तास टोल वसुली थांबली होती.

यंदा फक्त 1100 रुपये बोनस
गेल्या वर्षी या कंपनीने कर्मचाऱ्यांना पाच हजार रुपये बोनस दिला होता. तर यंदा कंपनीने त्येक कर्मचाऱ्याला 1100 रुपये बोनस दिला. त्यामुळे कर्मचारी संतापले. त्यांनी कंपनीकडे वाढिव बोनस मागितला मात्र कंपनीने नकार दिल्याने कर्मचाऱ्यांनी थेट काम बंद आंदोलन करत टोल प्लाझाचे सर्व गेट खुले केले. त्यामुळे दोन तासात पाच हजारांपेक्षा जास्त वाहने टोल न भरताच पुढे निघून गेली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सोलापुरात दिलीप मानेंच्या पक्षप्रवेशाला कार्यकर्त्यांचाच विरोध; भाजप कार्यालयासमोरच आंदोलन

निवडणूक आयोगाच्या कानाचे पडदे फाटले आहेत का? संजय राऊत यांचा संतप्त सवाल

नरेंद्र मोदींना हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे व शरद पवारांनी मदत केली पण त्यांनी त्याचे पांग कसे फेडले ते सर्वांनी बघितलं – संजय राऊत

महाकाल मंदिरात भस्मआरती दरम्यान भक्ताचा हृदय विकाराच्या झटक्याने मृत्यू

कामोठ्यात इमारतीला भीषण आग, आई व मुलीचा होरपळून मृत्यू

शेअर बाजारात मूहूर्त ट्रेडिंगचा उत्साह; सेन्सेक्स, निफ्टी उच्चांक गाठणार?

H-1B Visa Row – हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना दिलासा; व्हिसा शुल्कातील सूट देण्याबाबत महत्त्वाची माहिती

बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळ सक्रीय, महाराष्ट्रासह ‘या’ राज्यांमध्ये धडकणार

बॉसकडून कर्मचाऱ्यांना 51 कार गिफ्ट