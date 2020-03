उत्तर प्रदेशचे आरोग्य मंत्रीही होते कनिका कपूरच्या पार्टीत, स्वत:ला ठेवले विलगीकरणात

बॉलिवूडमधील गायिका कनिका कपूर ही कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे समोर आल्यानंतर तिच्यासोबत लखनौमध्ये पार्टीत सहभाही झालेले उत्तर प्रदेशचे आरोग्य मंत्री व भाजप नेते जय प्रताप सिंग यांनी स्वत:ला विलगीकरणात ठेवले आहे. याआधी भाजप नेत्या वसुंधरा राजे व त्यांचा मुलगा खासदार दुष्यंत राजे यांनी देखील या पार्टित सहभागी झाले होते म्हणून स्वत:ला आयसोलेट केले आहे.

Uttar Pradesh Health Minister Jai Pratap Singh self-isolates himself; he was in the party that was also attended by singer Kanika Kapoor who has tested positive for #Coronavirus. (File pic) pic.twitter.com/TrGo8BIP2t

— ANI UP (@ANINewsUP) March 20, 2020