लाऊडस्पीकरद्वारे अजान देणे इस्लामचा भाग नाही, हाय कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय

‘लाऊडस्पीकरद्वारे अजान देणे इस्लामचा भाग नाही, असे मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने गाझिपूर मतदारसंघाचे खासदार अफझल अन्सारी यांना झापले आहे. अफझल अन्सारी यांनी लाऊडस्पीकरद्वारे अजान देण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने अजान इस्लामचे धार्मिक अंग आहे. त्यासाठी लाऊडस्पीकरची आवश्यकता नाही, मशिदीत मानवी आवाजाने अजान देता येऊ शकते, असे म्हटले. ‘अमर उजाला’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, ध्वनिप्रदूषणमुक्त झोपेचा अधिकार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे. कोणालाही या अधिकारांचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार नाही. गाझिपूर मतदारसंघाचे खासदार अफझल अन्सारी यांनी अजानवर लागू करण्यात आलेल्या बंदीविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय दिला. न्यायालयाने मुख्य सचिवांच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हा आदेश न्यायमूर्ती शशिकांत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अजित कुमार यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

It is held that Azan may be an essential & integral part of Islam but recitation of Azan through loudspeakers or other sound amplifying devices cannot be said to be an integral part of the religion: Allahabad High Court in its order https://t.co/z6TzKuFbaz

