उत्तराखंड सहस्त्रतळ येथे ट्रेकिंगला गेलेल्या नऊ गिर्यारोहकांचा मृत्यू

उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी येथे असलेल्या सहस्त्रतळ या 15 हजार फूट उंचीवर असलेल्या शिखऱावर ट्रेकिंगला गेलेल्या 9 गिर्यारोहकांचा मृत्यू झाला आहे. खराब हवामानामुळे या गिर्यारोहकांचा मृत्यू झाला आहे. या ग्रृपमधील तेरा जणांची हवाईदलाने सुखरूप सुटका केली आहे.

Racing against time, #IAF helicopters have successfully evacuated three survivors and the mortal remains of five trekkers, out of the 15 trekkers who were trapped in severe weather while trekking to Sahastra Tal, Uttarkashi.

