Uttarakhand accident – प्रवाशांनी भरलेली बस नदीत कोसळली; एकाचा मृत्यू, अनेक बेपत्ता, मदत आणि बचावकार्य सुरू

उत्तराखंडमध्ये भीषण अपघात झाला आहे. रुद्रप्रयाग-बद्रीनाथ महामार्गावरील घोलतीर येथे प्रवाशांनी भरलेली बस अलकनंदा नदीमध्ये कोसळली. अपघाताची माहिती मिळताच एसडीआरफ, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेत मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले.

दरम्यान, या अपघातात आतापर्यंत एकाचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत असून, 7 जण जखमी झाले आहेत. तसेच 11 जण बेपत्ता आहेत. मुसळधार पावसामुळे नदीला पूर आलेला आहे. त्यामुळे मदत आणि बचाव कार्यात अडथळा निर्माण येत आहे.

#WATCH | Uttarakhand | One person dead, seven injured after an 18-seater bus falls into the Alaknanda river in Gholthir of Rudraprayag district. Teamsof SDRF, Police and Administration conduct search and rescue oeprationd

रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील घोलतीर येथे 18 आसनी बस अनियंत्रित होऊन अलकनंदा नदीत कोसळली. गुरुवारी सकाळी हा अपघात झाला. या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला असून सात जणांना वाचवण्यात यश आले आहे. तर अनेक जण बेपत्ता आहेत. एसडीआरएफ, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाकडून मदत आणि बचावकार्य सुरू असल्याचे विभागीय आयुक्त विनय शंकर पांडे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

दरम्यान, ही 18 आसनी बस किंवा टेम्पो ट्रॅव्हलर असण्याची दाट शक्यता असून प्रवाशांना घेऊन हे वाहन रुद्रप्रयागहून वरच्या दिशेने निघाले होते, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव विनोद कुमार सुमन यांनी दिली. त्यामुळे ही नक्की बस होती की टेम्पो ट्रॅव्हलर हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami tweets, “The news of a tempo traveller falling into a river in Rudraprayag district is deeply tragic. Relief and rescue operations are being conducted on a war footing by SDRF and other rescue teams. I am in constant contact with the local… https://t.co/0SjcCRkNV0 pic.twitter.com/FsL724qY1T

