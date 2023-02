भाजप सरकारविरोधात बेरोजगारांचा संताप; नोकऱ्यांसाठी तरुण उतरले रस्त्यावर, उत्तराखंड बंद

उत्तराखंडमध्ये बेरोजगार तरुणांनी रस्त्यावर उतरत आपला संताप व्यक्त करण्यास सुरुवात गेली आहे. गुरुवारी गांधी पार्कजवळ पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर केलेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ विविध संघटना आणि बेरोजगार तरुणांनी शुक्रवारी उत्तराखंड बंदची हाक दिली आहे.

पोलीस दलावर दगडफेक करून वाहनांचे नुकसान केल्याने गुरुवारी युनियनचे अध्यक्ष बॉबी पनवार यांच्यासह एकूण 13 आंदोलकांना अटक करण्यात आली.

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार ‘परीक्षार्थींनी सरकारी परीक्षांसाठी योग्य पद्धतीची मागणी करत होते. आधीच भाजप सरकारमुळे नोकऱ्यांचा अभाव आहे, मग पेपर फुटतो आणि रद्द होतो. विद्यार्थी आंदोलन करत असताना त्यांच्यावर लाठीमार करण्यात आला, हे दुर्दैवी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तरुणांशी बोलावे’, अशी मागणी काँग्रेस नेते हरीश रावत केली आहे.

Uttarakhand CM PS Dhami has directed the Chief Secretary for a detailed magisterial inquiry into the law and order situation and the entire sequence of lathi charge. After checking all the facts and circumstances, a detailed inquiry report will be made available to the government https://t.co/WFSDenW0do

