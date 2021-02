Uttarakhand Flood – 31 मृतदेह सापडले, 206 बेपत्ता; बोगद्यात अडकलेल्यांना वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न

उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यातील तपोवनच्या जोशी मठ परिसरात हिमकडा तुटून ऋषिगंगा नदीत कोसळल्याने हाहाकार उडाला. धौलीगंगा नदी अक्राळविक्राळ रूप धारण केल्याने तपोवन धरण, बोगदा, आसपासची घरे पूर्णपणे भुईसपाट झाली. या प्रलयात अनेक जण वाहून गेले असून आतापर्यंत 31 मृतदेह सापडले आहेत. अद्यापही 206 जण बेपत्ता असून बोगद्यामध्ये अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी एनडीआरएफचे पथक, लष्कर आणि आयटीबीपीचे जवान शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत.

दरम्यान, तपोवनमध्ये खासगी वीज कंपनीच्या ऋषिगंगा हायड्रो पॉवर प्रोजेक्टच्या बोगदा क्र. 2 मध्ये अद्यापही 35 लोक अडकलेले आहेत. बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे, मात्र बोगद्यामध्ये चिखल साचलेला असल्याने यात अडथळा निर्माण होत आहे. या लोकांना जीवंत बाहेर काढण्याचे आव्हान सरकार आणि बचाव पथकापुढे आहे.

A joint team of ITBP, NDRF, SDRF & other agencies conducting rescue operation used drone camera to see feasibility to enter beyond cleared site inside Tapovan tunnel. They haven’t been successful so far. Machines deployed to clear slush: ITBP #Uttarakhand pic.twitter.com/HZqjC1TzSt

दरम्यान, या प्रलयात आतापर्यंत 31 जणांनी आपला जीव गमावला असून विविध राज्यातील 206 लोक बेपत्ता आहेत. हे सर्व उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आसाम व ओडीसाचे रविहासी आहेत. बेपत्ता लोक ऋषि गंगा आणि तपोवन वीज कंपनीच्या प्रोजेक्टमध्ये कामगार म्हणून कार्यरत होते. या सर्वांना वाचवण्याचे आव्हान आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी दिली आहे.

Teams of Army, NDRF, ITBP & SDRF are working day-night amid challenging situations to rescue people. Saving lives is the biggest challenge right now. Search underway for missing people. 206 people were missing, of which 31 bodies have been found: Union Minister Ramesh Pokhriyal pic.twitter.com/INhIYayKvv

