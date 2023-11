उत्तराखंड: बोगद्यात अडकलेल्या 40 मजुरांना पाईपद्वारे ऑक्सिजन पुरवठा; बचाव कार्य सुरूच

उत्तराखंड येथील उत्तरकाशी येथे रविवारी पहाटे झालेल्या एका मोठ्या अपघातात सुमारे 40 मजूर बोगद्यात अडकले. या घटनेला 24 तासांहून अधिक काळ लोटला असून, 60 मीटर चा ढिगारा उपसण्यात आला आहे. मात्र अद्याप 30 ते 35 मीटर ढिगारा उपसण्याचं काम सुरू आहे. या दरम्यान बोगद्यात अडकेलल्या मजुरांपर्यंत ऑक्सिजनचा पुरवठा व्हावा म्हणून पाईपद्वारे ऑक्सिजन पुरवला जात आहे.

घडलेली दुर्घटना आणि बचावकार्याची आतापर्यंतची संपूर्ण माहिती उत्तरकाशीचे पोलीस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी यांनी दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आणि पोलीस कर्मचारी यांच्याकडून दुर्घटनास्थळी बचावकार्य सुरू आहे. यासोबतच पाईपद्वारे ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जात आहे. सर्व कामगार सध्या सुखरूप पाणीपुरवठा करण्यासाठी टाकण्यात आलेल्या पाईपलाईनमधूनच ऑक्सिजनचा पुरवठा देखील केला जात आहे. पाईपलाईनद्वारे मजुरांना रात्री कंप्रेसरच्या मदतीनं अन्न-पाणी पोहचवण्यात आले असल्याची माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली.

#WATCH | Uttarakhand | On Uttarkashi Tunnel accident, Prashant Kumar, Circle Officer of Uttarkashi says, “40 people are trapped inside the tunnel. All are safe, we have provided oxygen and water to them…”

“The present situation is, that yesterday we established communication… pic.twitter.com/KWBVtN0ks8

