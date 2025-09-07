उत्तरकाशीमध्ये पुन्हा एकदा अतिवृष्टीचे थैमान; निवासी भागात पाणी शिरले, बचावकार्याला वेग

उत्तराखंडमध्ये अजूनही अतिवृष्टीचे थैमान सुरू आहे. उत्तराखंडच्या नौगाव बाजारात मुसळधार पावसाने प्रचंड कहर माजवला आहे. लहान नाले भरून वाहत असून अनेक निवासी भागात पाणी शिरले आहे. एक घर ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले, अनेक घरे आणि दुकाने पाण्याखाली गेली आणि वाहने वाहून गेली. प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथके मदत आणि बचाव पथकांना मदत कार्याला वेग दिला आहे.
उत्तराखंडच्या उत्तरकाशी जिल्ह्यातील यमुनोत्री राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या नौगाव बाजार परिसरात शनिवारी मुसळधार पावसाने मोठे नुकसान केले. अचानक आलेल्या आपत्तीमुळे स्थानिक नाले भरून वाहू लागले आणि पाण्यासह कचरा निवासी भागात शिरला. एक निवासी इमारत पूर्णपणे ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली, तर अर्धा डझनहून अधिक घरे आणि दुकाने पाण्याखाली गेली. एक मिक्सर मशीन आणि अनेक दुचाकी ढिगाऱ्यात वाहून गेल्या, तर एक कारही ढिगाऱ्यात गाडली गेली.
परिस्थिती आणखी बिकट झाल्यावर, लोकांनी आपली घरे रिकामी करून सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेतला आहे. स्थानिक प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथक मदत आणि बचाव कार्यात गुंतले आहे. मुसळधार पावसामुळे नौगावमधून वाहणारा नाला ओसंडून वाहत होता, ज्यामुळे अनेक दुकाने आणि घरांमध्ये पाणी शिरले आणि रस्त्यावर पार्क केलेली वाहने वाहून गेली. तथापि, नौगावमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाच्या घटनेनंतर एसडीआरएफने शोध मोहीम सुरू केली आहे.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत म्हटले की, उत्तराखंड जिल्ह्यातील नौगाव भागात मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती मिळताच त्यांनी तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून युद्धपातळीवर मदत आणि बचाव कार्य करण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा प्रशासन, एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफच्या तुकड्या बाधित भागात रवाना झाल्या आहेत. बाधित लोकांना तातडीने सुरक्षित ठिकाणी नेण्यासोबतच, शक्य तितक्या सर्व मदतीमध्ये विलंब होणार नाही याची खात्री करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
यावेळी उत्तराखंडमध्ये मान्सूनमध्ये ५७४ मिमी पाऊस पडला आहे, जो २०१० नंतरचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक पाऊस असल्याचे म्हटले आहे. राज्यात मुसळधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. केंद्रीय पथक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौडी, बागेश्वर आणि नैनीतालला भेट देणार आहे. आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी आणि भविष्यातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडून ५७०२.१५ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मागितले आहे.