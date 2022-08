Chief Justice of India – महाराष्ट्राचे सुपुत्र उदय उमेश लळीत देशाचे नवे सरन्यायाधीश

महाराष्ट्राचे सुपुत्र उदय रमेश लळीत यांनी शनिवारी सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना गोपनियतेची शपथ दिली.

#WATCH | President Droupadi Murmu administers the oath of Office of the Chief Justice of India to Justice Uday Umesh Lalit at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/HqayMJDwBB

— ANI (@ANI) August 27, 2022