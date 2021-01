कोरोना लसीबाबत गुडन्यूज; कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिनच्या आपत्कालीन वापरला डीसीजीआयची परवानगी

कोरोना लसीबाबत औषध महानियंत्रकांनी (डीसीजीआय) मोठी घोषणा केली आहे. त्यामुळे देशाला कोरोना लसीबाबत खूषखबर मिळाली असून कोरोनाविरोधातील लढाईला बळ आले आहे. डीसीजीआयने सिरम इन्स्टिट्यूटच्या कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन या लसीच्या आपत्कालीन वापराला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे देशात आता लस देण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

Vaccines of Serum Institue of India and Bharat Biotech are granted permission for restricted use in emergency situation: DCGI pic.twitter.com/fuIfPQ9i7B

