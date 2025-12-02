१४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची ऐतिहासिक कामगिरी, सय्यद मुश्ताक अली करंडकात शानदार शतक

हिंदुस्थानचा किशोरवयीन फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने मंगळवारी एक अविस्मरणीय खेळी केली आहे. सय्यद मुश्ताक अली करंडकात महाराष्ट्राविरुद्ध बिहार या ईडन गार्डन्सवर झालेल्या सामन्यात शतकी खेळी करत त्याने मोठ्या स्तरावर आपल्या आगमनाची गर्जना केली आहे. केवळ १४ वर्षांच्या या डावखुऱ्या फलंदाजाने स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वात कमी वयात शतक ठोकणारा खेळाडू बनण्याचा विक्रम केला आहे.
प्रथम फलंदाजी करताना बिहारच्या संघाने निर्धारित २० षटकांत ३ गडी गमावून १७६ धावा केल्या. या धावसंख्येमध्ये वैभव सूर्यवंशीने अवघ्या ६१ चेंडूंमध्ये १०८ धावांची नाबाद, अविश्वसनीय खेळी केली. त्याच्या या खेळीत ७ चौकार आणि ७ उत्तुंग षटकारांचा समावेश होता. २० व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारून त्याने ५८ चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले.
विक्रम मोडला: सय्यद मुश्ताक अली करंडकात शतक ठोकणारा सर्वात कमी वयाचा खेळाडू (१४ वर्षे, २५० दिवस).
किशोरवयीन वैभवच्या सुरुवातीच्या देशांतर्गत (Domestic) कारकिर्दीत हे शतक अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. याआधी त्याने ३ सामन्यांमध्ये १४, १३ आणि ५ अशा माफक धावा केल्या होत्या, त्यामुळे त्याला मोठ्या खेळीची गरज होती. ईडन गार्डन्सवरची ही खेळी केवळ त्याची खराब मालिका मोडणारी नव्हती, तर दोहा येथे ‘रायझिंग स्टार्स आशिया कप’मध्ये (Rising Stars Asia Cup) यूएईविरुद्ध त्याने केलेल्या धडाकेबाज १४४ धावांच्या (४२ चेंडू) प्रदर्शनातील प्रचंड प्रतिभेची पुन्हा एकदा पुष्टी करणारी होती.
मंगळवारी या खेळाडूने, एवढ्या लहान वयातही, एका अनुभवी व्यावसायिक खेळाडूच्या वेगाने (Pacing) आपला डाव खेळला – सुरुवातीला संयम (Patience) आणि नंतर पॉवर (Power) दाखवत त्याने शेवटपर्यंत किल्ला लढवला. सलामीला येत, पहिल्या चेंडूपासून शेवटपर्यंत तो नाबाद राहिला आणि बिहारची एकूण धावसंख्या जवळजवळ पूर्णपणे त्याच्या प्रयत्नांवर आधारित होती.
Vaibhav Suryavanshi Becomes Youngest Player to Score Century in SMAT History at 14
Bihar’s Vaibhav Suryavanshi, 14, smashed a record-breaking 108* off 61 balls against Maharashtra in the Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT), becoming the tournament’s youngest centurion. Devdutt Padikkal also hit a ton for Karnataka.
