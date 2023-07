वंदे भारतच्या खाद्यपदार्थांमध्ये आढळलं झुरळ, फोटो व्हायरल

देशभरात सुरू करण्यात आलेल्या वंदे भारत एक्सप्रेसमध्ये देण्यात आलेल्या जेवणात झुरळ आढळलं आहे. या प्रकारामुळे संतापलेल्या प्रवाश्याने फोटो शेअर करून संताप व्यक्त केला आहे. हा फोटो व्हायरल झाला असून आता नेटकरी वंदे भारतमध्ये दिल्या जाणाऱ्या जेवणाच्या दर्जाविषयी प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

हा प्रकार कमलापति-हजरत निजामुद्दीन दरम्यान धावणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेसमध्ये घडला आहे. वंदे भारत ट्रेनमध्ये खानपान सेवा देणाऱ्या आयआरसीटीसीतर्फे जेवण देण्यात येतं. याही प्रवासात जेवण देण्यात आलं होतं. पण, त्यातील चपातीमध्ये झुरळ आढळलं. ज्या प्रवाश्याला हे अन्न मिळालं होतं, त्याने त्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल केले.

@IRCTCofficial found a cockroach in my food, in the vande bharat train. #Vandebharatexpress#VandeBharat #rkmp #Delhi @drmbct pic.twitter.com/Re9BkREHTl

— pundook🔫🔫 (@subodhpahalajan) July 24, 2023