वंदे भारत ट्रेनने ३ तरुणांना चिरडले; अनेकजण जखमी, बिहारच्या पूर्णियामधील घटना

बिहारच्या पूर्णिया जिल्ह्यातील कसबा शहरात शुक्रवारी सकाळी एका रेल्वे क्रॉसिंगजवळ वंदे भारत एक्सप्रेसने धडक दिल्याने एका भीषण अपघातात तीन तरुणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले.
हा अपघात पहाटे ५ च्या सुमारास घडला, जेव्हा जोगबनीहून पाटलीपुत्रकडे जाणारी वंदे भारत ट्रेन त्या भागातून जात होती. मृतांचे वय १८ ते २५ वर्षांच्या दरम्यान होते. कसबा रेल्वे क्रॉसिंगजवळ ते रेल्वे रुळ ओलांडत असताना भरधाव वेगाने येणाऱ्या ट्रेनने त्यांना धडक दिली.
जखमींना तातडीने पूर्णिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (GMC) मध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. रेल्वे पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून अपघाताच्या कारणांचा तपास सुरू केला आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही दुर्घटना रेल्वे क्रॉसिंगवरील कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे घडली की, वेगात येणारी ट्रेन दिसत असूनही तरुणांनी रेल्वे रुळ ओलांडण्याचा प्रयत्न केला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.