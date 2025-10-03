वंदे भारत ट्रेनने ३ तरुणांना चिरडले; अनेकजण जखमी, बिहारच्या पूर्णियामधील घटना

सामना ऑनलाईन
|
vande-bharat-train-hits-youths-three-killed-many-injured-in-purnia-bihar

बिहारच्या पूर्णिया जिल्ह्यातील कसबा शहरात शुक्रवारी सकाळी एका रेल्वे क्रॉसिंगजवळ वंदे भारत एक्सप्रेसने धडक दिल्याने एका भीषण अपघातात तीन तरुणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले.

हा अपघात पहाटे ५ च्या सुमारास घडला, जेव्हा जोगबनीहून पाटलीपुत्रकडे जाणारी वंदे भारत ट्रेन त्या भागातून जात होती. मृतांचे वय १८ ते २५ वर्षांच्या दरम्यान होते. कसबा रेल्वे क्रॉसिंगजवळ ते रेल्वे रुळ ओलांडत असताना भरधाव वेगाने येणाऱ्या ट्रेनने त्यांना धडक दिली.

जखमींना तातडीने पूर्णिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (GMC) मध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. रेल्वे पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून अपघाताच्या कारणांचा तपास सुरू केला आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही दुर्घटना रेल्वे क्रॉसिंगवरील कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे घडली की, वेगात येणारी ट्रेन दिसत असूनही तरुणांनी रेल्वे रुळ ओलांडण्याचा प्रयत्न केला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मानवी हक्कांचे घोर उल्लंघन, PoK मधील पाकिस्तानी कारवायांवर हिंदुस्थानची टीका

Ahilyanagar Rain – अहिल्यानगरला आज आणि उद्या पावसाचा ‘यलो अलर्ट’, नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

पाकिस्तानने नकाशावर राहायचे की नाही हे ठरवावे, आम्ही ऑपरेशन २.० मध्ये संयम बाळगणार नाही; लष्करप्रमुखांचा इशारा

४ मिनिटांच्या झूम कॉलमध्ये हिंदुस्थानी कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी, प्रश्न विचारण्यास मनाई

अक्षर सुधारा! उच्च न्यायालयाचा डॉक्टरांना डोस, नेमकं प्रकरण काय?

madras-high-court-rejects-cbi-probe-into-vijay-rally-stampede-issues-safety-guidelines

हा राजकीय आखाडा नाही! विजयच्या रॅलीतील चेंगराचेंगरीची CBI चौकशी करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

Latur news – पुरामुळे शेती उद्ध्वस्त झाली; नुकसान पाहून धीर खचला अन् तरुण शेतकऱ्यानं उचललं टोकाचं पाऊल

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानच्या F-16, JF-17 सह 10 लढाऊ विमानं पाडली! हवाई दल प्रमुखांची माहिती

वजन कमी करण्यासाठी तुमची फक्त पाच मिनिटं गरजेची आहेत, वाचा