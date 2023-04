‘वंदे भारत’नंतर ‘वंदे मेट्रो’ची तयारी; डिसेंबरमध्ये ट्रेन सेवेत येण्याची शक्यता

देशभरातील विविध मार्गांवर सेमी-हाय-स्पीड ‘वंदे भारत’ एक्स्प्रेस गाड्या सुरू केल्यानंतर, रेल्वे मंत्रालय आता ‘वंदे मेट्रो’ नावाची नवीन कमी-अंतराची ट्रेन सेवा सुरू करण्यासाठी काम करत आहे. या वर्षी डिसेंबरपर्यंत ही रेल्वे तयार होण्याची अपेक्षा आहे.

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, वंदे मेट्रो 100 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतर असलेल्या शहरांमध्ये चालेल आणि लोकांना परवडेल असे दर असतील. वंदे भारत गाड्यांपेक्षा ती वेगळी असेल असेही ते म्हणाले.

#WATCH | Railway Min Ashwini Vaishnaw says, “Vande Metro will be a different format of Vande Bharat. Being built in a format that trains with very high frequency can ply b/w cities with a distance of less than 100kms & they’re comfortable-affordable. It’ll be ready around Dec.” pic.twitter.com/OHDyJeW5CK

— ANI (@ANI) April 13, 2023