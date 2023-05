शहांनी आमदारांना पैसे वाटले, पण वसुंधरा राजेंमुळे काँग्रेस सरकार वाचलं; अशोक गेहलोत यांचा गौप्यस्फोट

भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या आणि राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व भाजपच्या दोन नेत्यांमुळे 2020मध्ये काँग्रेस सरकार वाचलं, असा गौप्यस्फोट मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (Rajasthan CM Ashok Gehlot) यांनी केला. रविवारी धोलपूर जिल्ह्यात एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे विधान केले.

काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांच्यासह 18 आमदारांनी जुलै 2020मध्ये बंड केले होते. यामुळे राजस्थानमधील काँग्रेस सरकार अडचणीत आले होते. मात्र वसुंधरा राजे यांच्यासह बाजप आमदार कैलास मेघवाल आणि शोभरानी कुशवाह या भाजप आमदारांनी आमचं सरकार वाचवलं, असे अशोक गेहलोत म्हणाले. यावेळी त्यांनी बंडखोर आमदारांवरही निशाणा साधला.

ते पुढे म्हणाले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah), धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) आणि गजेंद्र शेखावत (Gajendra Shekhawat) यांनी राजस्थानमधील काँग्रेस सरकार पाडण्याचा कट रचला होता. त्यांनी त्यासाठी बंडखोरांना राजस्थानमध्ये पैसे वाटले आणि आता ते पैसे परत घेत नाहीत. मला आश्चर्य वाटते की, बंडखोर आमदारांकडून पैसे परत का मागत नाहीत.

अमित शहा यांनी दिलेले पैसे ठेवू नका, असे मी आमदारांना सांगितले होते. जर तुम्ही ते पैसे ठेवले तर ते तुमच्यावर दबाव टाकतील, धमकावतील. मी त्या आमदारांना असेही सांगितले की तुमची चूक झाली आहे, काही हरकत नाही. त्यांनी दिलेल्या पैशांमधील काही पैसे खर्च झाले असले तरी भरपाई म्हणून मी स्वत: आणि काँग्रेसकडून ते मिळवून देईल, पण ते पैसे ठेऊ नका आणि प्रामाणिकपणे काम करा, असेही गेहलोत म्हणाले.

I have told the MLAs not to keep Amit Shah’s money. If you keep it, he will create pressure, intimidate & threaten you. I have told those MLAs that you have made a mistake, no problem, even if some of that money is spent, I will compensate and get it from AICC but don’t keep that…

