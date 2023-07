अंदमान विमानतळाच्या सिलिंगचा काही भाग कोसळला, ट्विटरवर रंगले भाजप विरुद्ध काँग्रेसचे शाब्दिक युद्ध

अंदमान विमानतळावरील नवीन टर्मिनलमधील फॉल्स सिलिंगचा काही भाग शनिवारी कोसळल्यानं भाजप आणि काँग्रेसमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरू झाले. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सोमवारी काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्या विमानतळाचा काही भाग हलत असल्याच्या दाव्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. सिंधिया यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, सीसीटीव्हीच्या कामासाठी काही बाजू जाणूनबुजून ढिल्या करण्यात आल्या होत्या.

The Prime Minister will inaugurate anything these days — even if it’s unfinished or substandard infrastructure (highways, airports, bridges, trains, etc)

More than willing ministers anxious to boost their Sensex with him oblige.

It’s the taxpayers and citizens who pay the cost.… https://t.co/TGUg128dsz

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 23, 2023