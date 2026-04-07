Israel Iran War – हिंदुस्थानला मोठा दिलासा; रशियानंतर व्हेनेझुएलाहून येणार कच्चे तेल

आखाती युद्धामुळे जगभरात तेलसंकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. सध्या, ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत जवळपास ११२ डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. देशात इंधनाची कमतरता भासू नये, यासाठी हिंदुस्थानने कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी विविध पर्यायांवर विचार करत आहे. इराण आणि रशियाकडून तेल खरेदी करत असतानाच आता हिंदुस्थानला व्हेनेझुएलाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल मिळण्याची शक्यता आहे.
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपला तेलपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कच्च्या तेलाच्या आयातीत विविधता आणली आहे. इराण आणि रशियाच्या तेलानंतर, हिंदुस्थान आता व्हेनेझुएलाहून तेल आयात करत आहे, ते या महिन्यात भारतीय बंदरांवर पोहोचू शकते.
कमोडिटी विश्लेषण कंपनी केप्लरच्या (Kpler) मते, दक्षिण अमेरिकन देशातून शेवटच्या तेलसाठ्यानंतर जवळपास वर्षभराने, या महिन्यात व्हेनेझुएलाचे अंदाजे १०-१२ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल भारतीय बंदरांवर येण्याची अपेक्षा आहे. व्हेनेझुएलाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी पुन्हा सुरू होणे हे अशा वेळी घडत आहे, जेव्हा भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्या त्यांच्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याचे पर्याय वाढवत आहेत.
या अहवालानुसार, एप्रिल महिन्यातील तेलसाठा निश्चित करण्यात आला होता, जे एका दीर्घकालीन धोरणात्मक बदलाचे द्योतक आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे पुरवठ्यात अडचण येण्यापूर्वी, व्हेनेझुएलाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात सरासरी १.९ दशलक्ष बॅरल होती.
व्हेनेझुएला हिंदुस्थानसाठी एक नवीन तेल बाजारपेठ असून, एक महत्त्वपूर्ण पर्याय उपलब्ध करून देत आहे. विशेषतः होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यापासून व्हेनेझुएला आपल्या देशाची कच्च्या तेलाची गरज पूर्ण करू शकते. देशातील तेलाच्या किमती स्थिर करू शकते आणि युद्धाचा परिणाम कमी करू शकते. अहवालात म्हटले आहे की, जेव्हा व्हेनेझुएलामधून तेल येईल, तेव्हा यातील काही माल कोची बंदरावर उतरवला जाऊ शकतो, तिथे बीपीसीएलची तेल शुद्धीकरण कारखाना आहे.
हे उल्लेखनीय आहे की, अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर ताबा मिळवल्यानंतर, व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्या आणि अमेरिका यांच्यात एक करार झाला, ज्याअंतर्गत तेलाची पहिली खेप देशात येत आहे. इतकेच नाही, तर अमेरिकेने रशियन आणि इराणी तेलावरील निर्बंध उठवल्यानंतर, हिंदुस्थान रशियन आणि इराणी तेल खरेदी करत आहे. हिंदुस्थानला आफ्रिकन देशांकडूनही तेलपुरवठा मिळत आहे, ज्यामध्ये अंगोला हा एक प्रमुख देश आहे.
व्हेनेझुएलामध्ये जगातील सर्वात मोठे तेलसाठे आहेत. येथे जड आणि अति-जड कच्च्या तेलाचा मोठा साठा आहे. हे तेल शुद्ध करणे अधिक महाग असले तरी, त्याची उपलब्धता खूप जास्त आहे, ज्यामुळे ते एक महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन पुरवठा स्रोत बनते.