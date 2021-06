उपराष्ट्रपती नायडूंच्या ट्विटर हँडलवर पुन्हा ब्लू टीक झळकली

हिंदुस्थानचे उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू यांच्या ट्विटर खात्यावरील ब्लू टीक शनिवारी गायब झाली होती. ट्विटरनेच ही कारवाई केली होती, ज्यामुळे मोठा गदारोळ झाला होता. ट्विटरवरच या कारवाईवरून चर्चेच्या फेऱ्या झडायला लागलेल्या असतानाच ट्विटरने त्यांच्या खात्यावरील ब्लू टीक पुन्हा बहाल केली. ट्विटरने या प्रकाराबाबत त्यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. जुलै 2020 पासून ट्विटर अकाऊंट वापरात नसेल तर मी ते आपोआप इनअॅक्टीव्ह होतं आणि त्यावरील ब्लू टीक दूर होते असं ट्विटरने म्हटलं आहे.

And now @Twitter @TwitterIndia restores the Blue Tick of Vice President Shri @MVenkaiahNaidu ji.

This action of removing blue tick without any reason and explanation and then restoring it clearly proves that action was arbitrary, agenda based and with malice. https://t.co/S7oqfc4b0t pic.twitter.com/uwhUx5cu5Y

— Suresh Nakhua ( ) (@SureshNakhua) June 5, 2021