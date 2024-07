भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांना दिल्लीच्या अपोलो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. आडवाणी यांच्यावर डॉ. विनीत सुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

Veteran BJP leader Lal Krishna Advani admitted to Apollo Hospital under the observation of Dr Vinit Suri at 9 pm. He is under observation and stable: Apollo Hospital pic.twitter.com/9XYmlgdqIw

— ANI (@ANI) July 3, 2024