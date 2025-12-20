माजी मंत्री शालिनीताई पाटील यांचे निधन, 94 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्या आणि माजी केंद्रीय मंत्री तसेच माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी शालिनीताई पाटील यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनाने राष्ट्रीय राजकारणातील एक अनुभवी, संयमी आणि लोकाभिमुख नेतृत्व हरपले आहे. त्यांच्या जाण्याने काँग्रेस पक्षासह सामाजिक आणि सार्वजनिक जीवनात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
शालिनीताई पाटील यांनी आपल्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीत विविध जबाबदाऱ्या समर्थपणे पार पाडल्या. केंद्रात मंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी प्रशासन, सामाजिक प्रश्न आणि जनहिताशी संबंधित विषयांवर ठाम भूमिका घेतली. राजकारणात सक्रिय असतानाच त्यांनी महिलांचे प्रश्न, सामाजिक न्याय आणि लोककल्याणाशी संबंधित मुद्द्यांवर सातत्याने आवाज उठवला.
त्यांच्या निधनावर काँग्रेस नेत्यांसह विविध पक्षांच्या नेत्यांनी शोक व्यक्त केला आहे. शालिनीताई पाटील यांचे योगदान देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनात कायम स्मरणात राहील, अशा भावना व्यक्त केल्या जात आहेत.
माजी मंत्री शालिनीताई पाटील यांच्या निधनाचं वृत्त अत्यंत दुःखद आहे. मा. मुख्यमंत्री स्व. वसंतदादा पाटील यांच्या धर्मपत्नी असल्या तरी राजकारणात मात्र त्यांनी स्वतःचं स्वतंत्र असं स्थान निर्माण केलं होतं. लढाऊ बाणा आणि स्पष्टवक्त्या राजकारणी म्हणून त्यांची सर्वत्र ओळख होती.… pic.twitter.com/s72DAfOlPl
