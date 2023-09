नवीन संसद भवनावर फडकला तिरंगा; ध्वजारोहण सोहळ्याला काँग्रेस अध्यक्ष गैरहजर, मोदींना पत्र लिहून सांगितलं कारण

नवीन संसद भवनावर उपराष्ट्रपती जयदीप धनखड यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आला. यावेळी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि व्ही मुरलीधरण, यासह राज्यसभा आणि लोकसभेचे विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते. मात्र काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. ध्वजारोहण सोहळ्याचे निमंत्रण आपल्याला उशिरा मिळाल्याचे म्हणत खरगे यांनी या कार्यक्रमाला जाणे टाळले.

मोदी सरकारने 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. संसदेचे हे विशेष अधिवेशन संसदेच्या नव्या इमारतीत होणार आहे. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या या अधिवेशनाआधी संसद भवनावर तिरंगा फडकवण्यात आला. पाच दिवसांच्या अधिवेशनाची सुरुवात जुन्या इमारतीतून होईल आणि त्यानंतर पुढील चार दिवसांचे कामकाज संसदेच्या नव्या इमारतीतून होईल. तत्पूर्वी औपचारिकरित्या संसदेच्या नव्या इमारतीवरच्या गज द्वारावर तिरंगा फडकवण्यात आला.

