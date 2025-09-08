उद्या उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक, ‘इंडिया’च्या खासदारांचे आज ‘मॉक पोल’

सामना ऑनलाईन
|

जगदीप धनखड यांच्या तडकाफडकी राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या उपराष्ट्रपती पदासाठी मंगळवार, 9 सप्टेंबर रोजी निवडणूक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीत हालचालींना वेग आला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी इंडिया आघाडीच्या खासदारांची महत्त्वाची बैठक होणार असून या बैठकीत खासदारांचे ‘मॉक पोल’ (अभिरूप मतदान) घेण्यात येणार आहे.

‘इंडिया’च्या खासदारांची बैठक संविधान सदनमधील सेंट्रल हॉलमध्ये दुपारी अडीच वाजता होईल. या बैठकीत निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया खासदारांना समजावली जाणार आहे. तसेच याचवेळी अभिरूप मतदानही घेण्यात येणार आहे. या बैठकीनंतर रात्री 7.30 वाजता काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी खासदारांसाठी स्नेहभोजनाचे आयोजन केले आहे.

उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने इंडिया आघाडी व एनडीएमध्ये कडवी टक्कर होणार आहे. इंडिया आघाडीने बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या रूपाने तगडा उमेदवार मैदानात उतरला आहे. सी. पी. राधाकृष्णन यांना उमेदवारी देऊन दक्षिणेतील खासदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा भाजपचा प्लानही फसला आहे. सुदर्शन रेड्डी यांनी प्रचारात आघाडी घेतली आहे. निवडणुकीच्या आधी देशभरातील खासदारांच्या गाठीभेटी घेऊन आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे. त्यातच खुद्द भाजप व एनडीएमध्ये अंतर्गत धुसफुस आहे. त्यामुळे या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हिंदुस्थानचा आत्मा टिकवण्यासाठी मतदान करा रेड्डी

मला होणारे मतदान हे कुणा एका व्यक्तीला नसेल, तर हिंदुस्थानचा आत्मा टिकवण्यासाठी आहे. लोकशाही ही वादातून नव्हे, तर सहकार्यातून समृद्ध होते. दुसऱ्याचे ऐकून घेण्यावर, परस्पर सामंजस्य आणि समन्वयातून एकमत घडवून आणण्यावर माझा विश्वास आहे. या निवडणुकीत पक्षाचा व्हीप लागू होत नाही. याचाच अर्थ पक्ष कोणत्याही सदस्याला कोणतेही बंधन घालू शकत नाही. तेव्हा देशप्रेम हाच तुमच्या निवडीचा निकष असला पाहिजे, असे आवाहन सुदर्शन रेड्डी यांनी खासदारांना केले.

एनडीएच्या कार्यशाळेत मोदी शेवटच्या रांगेत!

उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एनडीएने दोन दिवसांची कार्यशाळा आयोजित केली आहे. ही कार्यशाळा रविवारपासून सुरू झाली. पंतप्रधान मोदीही त्यात सहभागी झाले होते. मोदी हे यावेळी एनडीएच्या अन्य खासदारांसारखे वावरत होते. ते शेवटच्या रांगेत बसले होते. त्यांचा हा फोटो सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे. दोन दिवसांच्या या कार्यशाळेत वेगवेगळी सत्रे होणार आहेत.

