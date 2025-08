फेमस होण्यासाठी काय पण! रिल्सच्या वेडापायी रेल्वेतील प्रवाशांवर हल्ला

आजकाल लोक फेमस होण्यासाठी काहीही करायला मागेपुढे पाहात नाहीत. खासकरुन सध्याच्या घडीला रिल्स करण्याच्या नादात माणसाने त्याची सदसद्विवेकबुद्धी गहाण ठेवली आहे. रिल्स काढायचे आणि ते सोशल मीडियावर टाकायचे. फेमस व्हायच्या या नादात मात्र हे रिलप्रेमी अनेकदा गोत्यात येतात. अशीच एक घटना बिहारमध्ये घडली.

भोजपूर जिल्ह्यातील नागरी हॉल्ट येथे दोन तरुणांनी रील्स बनवण्याच्या नादात चालत्या रेल्वेतील लोकांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी आता रेल्वे सुरक्षा दलाने (RPF)) या प्रकरणात तातडीने कारवाई करून आरोपी तरुणांना अटक केली आहे.

बिहारमधील भोजपूर जिल्ह्यातील नागरी हॉल्टजवळ चालत्या ट्रेनमध्ये प्रवाशांवर हल्ला झाल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. व्हिडिओमध्ये दोन तरुण प्रवाशांना काठ्यांनी मारहाण करताना दिसत आहेत. दरम्यान हा हल्ला कोणत्याही शत्रुत्वाच्या किंवा दरोड्याच्या उद्देशाने करण्यात आला नव्हता, तर सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यासाठी रील शूट करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला होता, असे रेल्वे सुरक्षा दलाच्या तपासातून समोर आले आहे.

#RPF arrested 02 youths for attacking passengers in a viral video shot near #NagriHalt, Bihar, during the crossing of train.

FIR registered, others are being traced.

Investigation underway.#RailwaySafety #BiharNews @rpfecrhq1 @RailMinIndia pic.twitter.com/YwquLQaImo

— RPF INDIA (@RPF_INDIA) July 30, 2025