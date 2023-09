आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सोमवारी नेपाळ विरुद्ध मंगोलियाच्या सामन्यात नेपाळचा मधल्या फळीतील फलंदात दीपेंद्र सिंग ऐरी याने विक्रम रचला. त्याने नऊ चेंडूत अर्धशतक ठोकून युवराज सिंगचा 16 वर्षांचा जुना विक्रम मोडीत काढला. . युवराजने 19 सप्टेंबर 2007 रोजी इंग्लंड विरुद्धच्या T20 सामन्यात 12 चेंडूत अर्धशतक ठोकले होते.

Historic.

Dipendra Singh smashed fifty from just 9 balls – fastest ever in International cricket…!!!!pic.twitter.com/2Z1GxItIDL

