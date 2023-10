VIDEO अहमदाबादमध्ये पाकिस्तान टीमचे जंगी स्वागत, नेटकरी भडकले

आयसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2023 साठी पाकिस्तानचा संघ सध्या हिंदुस्थानात आला आहे. येत्या 14 ऑक्टोबरला टीम इंडिया व पाकिस्तान या पारंपारिक प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये सामना होणार आहे. त्यासाठी गुरुवारी पाकिस्तानी संघ अहमदाबाद येथे पोहोचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गुजरातमध्ये पाकिस्तानी संघाचे अगदी जंगी स्वागत करण्यात आले.

Imagine families of Indian Soldiers who lost their lives seeing such an exaggerated welcome of Pakistan team by Jay Shah led BCCI in Gujarat.

Why such special treatment to Pakistan team? pic.twitter.com/HYTrnOKeMg

— Classic Mojito (@classic_mojito) October 12, 2023