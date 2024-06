Video : राष्ट्रगीतावेळी सदनातच होते राहुल गांधी, भाजपच्या खोट्या दाव्याची नेटकऱ्यांनी केली पोलखोल

लोकसभा निवडणूकीनंतरचे संसदेचे पहिले अधिवेशन आजपासून सुरू झाले. ससंदेचे अधिवेशन सुरू झाले कामाच्या सुरुवातीला राष्ट्रगीत वाजवण्यात आले. मात्र हे राष्ट्रगीत सुरू असताना राहुल गांधी त्यांच्या जागेवर नसल्याचे दिसून आले. त्यावरून भाजपने राहुल गांधी राष्ट्रगीतला हजर राहिले नाही आणि राष्ट्रगीत झाल्यावर सदनात हजर झाले अशी खोटी बोंब उठवली. मात्र सजग नेटकऱ्यांनी भाजपच्या या खोट्या दाव्याची पोलखोल केली.

