व्हिडीओ: वंदे भारतमध्ये मिळालं ‘घाणेरडं’ जेवण; संतप्त प्रवाशांनी केलं परत, पाहा रेल्वेचं उत्तर

वंदे भारत ही सेमी हायस्पीड ट्रेन चांगलीच चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर या ट्रेनचे अनेक व्हिडीओ पाहायला मिळतात. मात्र आता ही ट्रेन चर्चेत आली आहे ती त्यातील घाणेरड्या जेवणामुळे. याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये प्रवासी रेल्वे कर्मचार्‍यांना त्यांचे खाद्यपदार्थ परत घेण्यास सांगत असल्याचं दिसत आहेत.

X युझर आकाश केशरी यांनी क्लिप शेअर केली आणि दावा केला की ट्रेनमध्ये दिले जाणारे अन्न शिळे होते. एका व्हिडीओमध्ये प्रवासी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जेवणाचे ट्रे काढून घेण्यास सांगत आहेत, तर दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये टिन फॉइल पॅकेजिंगमध्ये दिल्या जाणाऱ्या अन्नाचा क्लोजअप दाखवण्यात आला आहे. कॅप्शनमध्ये, केशरी यांनी निराशा व्यक्त केली आणि आकारलेले पैसे परत मागितले. त्यांनी हिंदुस्थानची रेल्वे, वंदे भारत एक्सप्रेस आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या अधिकृत खात्यांना देखील व्हिडीओ टॅग केला आहे.

‘नमस्कार सर मी NDLS ते BSB पर्यंत 22416 चा प्रवास करत आहे. आता जे अन्न दिलं गेलं ते दुर्गंधीयुक्त आणि अतिशय निकृष्ट दर्जाचं आहे. कृपया माझे सर्व पैसे परत करा.. हे विक्रेते वंदे भारत एक्सप्रेसचे ब्रँड नाव खराब करत आहेत’, असं केशरी यांनी व्हिडीओ शेअर करताना लिहिलं आहे.

शेअर केल्यापासून, केशरी यांच्या पोस्टला 2,700 हून अधिक व्ह्यूज आणि अनेक कमेंट्स मिळाल्या आहेत. व्हिडीओनं रेल्वे सेवेचे लक्ष वेधून घेतलं, ज्यांनी वंदे भारत प्रवाशांना आश्वासन दिले की तक्रार अधिकृतपणे नोंदवली गेली आहे.

‘तुमची तक्रार RailMadad वर नोंदवण्यात आली आहे आणि तक्रार क्रमांक तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे पाठवण्यात आला आहे’, असं रेल्वे अधिकाऱ्यांनी लिहिले. त्यांनी केशरी यांना पुढील सहाय्यासाठी त्यांचा PNR आणि मोबाईल नंबर डायरेक्ट मेसेज (DM) द्वारे शेअर करण्याची विनंती केली.

इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) च्या अधिकृत खात्यानं देखील पोस्टला प्रतिसाद दिला. ‘सर, तुम्हाला आलेल्या असमाधानकारक अनुभवाबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत. या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे. सेवा प्रदात्यावर योग्य तो दंड ठोठावण्यात आला आहे. यापुढे सेवा प्रदात्याच्या जबाबदार कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे आणि परवानाधारकाला योग्य सूचना देण्यात आल्या आहेत. निरीक्षण ऑन-बोर्ड सेवा अधिक कडक केल्या आहेत’, असं त्यांनी लिहिलं आहे.

@indianrailway__ @AshwiniVaishnaw @VandeBharatExp Hi sir I am in journey with 22416 from NDLS to BSB. Food that was served now is smelling and very dirty food quality. Kindly refund my all the money.. These vendor are spoiling the brand name of Vande Bharat express . pic.twitter.com/QFPWYIkk2k

— Akash Keshari (@akash24188) January 6, 2024